TOTOFORMAZIONE, TRE DUBBI: UNO PER REPARTO. RIBERY PARTE IN PANCHINA

Calcio d'inizio. Stasera alle ore 20.45 la Fiorentina scenderà in campo allo stadio Artemio Franchi di Firenze nella prima giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Oggi si riparte, rinizia il campionato e i viola si trovano subito davanti il Napoli, una sfida molto tosta contro una squadra che lotterà e ha come obiettivo quello dello scudetto. Quella di stasera sarà la prima volta per molti. E si sa, la prima volta non si scorda mai. Sarà la prima vola per Rocco Commisso allo Stadio Artemio Franchi in una partita ufficiale. Il patron viola molto probabilmente farà anche un salto in Curva Fiesole. E anche per molti giocatori in campo sarà la prima vola con la maglia gigliata addosso.

Ma come prima di ogni partita la domanda è sempre la stessa. Quali saranno le scelte del mister Vincenzo Montella? Con che formazione scenderà in campo questa sera la Fiorentina? Non pochi i dubbi di formazione per il tecnico. L'unica certezza è il modulo che sarà il 4-3-3. Sicuramente ci sarà Dragowski in porta. Il primo ballottaggio riguarda la fascia sinistra dove Montella dovrà scegliere uno tra Biraghi e Terzic. Gli altri saranno Milenkovic, Pezzella, e Lirola. A centrocampo sicuri del posto Pulgar e Badelj mentre il secondo ballottaggio riguarda Castrovilli e Benassi che si giocheranno un posto da titolare fino all'ultimo. Davanti il tridente sarà composto da Sottil, Chiesa e uno tra Vlahovic e Boateng. Potrebbe anche essere sacrificato Sottil con un tridente pesante Vlahovic-Boateng-Chiesa. Ribery non è ancora pronto. Il francese partirà dalla panchina pronto ad entrare qualche minuto nel finale. Ecco le probabili formazioni di tutti i giornali in edicola questa mattina: .

GAZZETTA DELLO SPORT (4-3-3): Dragowski, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Biraghi, Castrovilli Badelj, Pulgar, Sottil, Boateng, Chiesa.

CORRIERE DELLO SPORT-STADIO (4-3-3): Dragowski, Lirola, Pezzella, Milenkovic, Terzic, Benassi Badelj, Pulgar, Chiesa, Vlahovic, Boateng.

LA NAZIONE (4-3-3): Dragowski, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Biraghi, Castrovilli, Badelj, Pulgar, Sottil, Boateng, Chiesa.

TUTTOSPORT (4-3-3): Dragowski, Lirola, Pezzella, Milenkovic, Terzic, Benassi, Badelj, Pulgar, Chiesa, Boateng, Vlahovic.

CORRIERE FIORENTINO (4-3-3): Dragowski, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Biraghi, Castrovilli, Badelj, Pulgar, Sottil, Boateng, Chiesa.

FIRENZEVIOLA.IT (4-3-3): Dragowski, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Terzic, Castrovilli, Badelj, Pulgar, Sottil, Vlahovic, Chiesa.