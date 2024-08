TOTOFORMAZIONE, ESORDIO PER DE GEA. DAL 1° RANIERI, PONGRACIC E AMRABAT. DAVANTI KEAN

Dopo la delusione per la sconfitta di Atene contro l'Olympiacos, questa sera riparte il cammino europeo della Fiorentina. Al Franchi infatti la formazione di Raffaele Palladino, al debutto da allenatore in una competizione internazionale, affronterà l'Akademia Puskas nell'andata dell'ultimo turno preliminare di Conference League. Dopo aver eliminato ai play-off il Twente due anni fa e il Rapid Vienna la scorsa stagione, questa volta per partecipare alla nuova edizione della terza competizione UEFA per club i gigliati dovranno battere la formazione magiara.

Per farlo Palladinosi affiderà tra i pali all'esperienza del nuovo acquisto David De Gea. L'ex estremo difensore del Manchester United, secondo tutti i quotidiani, farà questa sera il suo esordio in maglia viola. Davanti a lui spazio a Pongracic, squalificato per la seconda giornata di Serie A dopo l'espulsione (per doppio giallo) rimediata nella trasferta di Parma in campionato, con ai suoi lati Quarta, a destra, e Ranieri, a sinistra. Per lo spezzino sarà la prima partita ufficiale della stagione dopo aver saltato per squalifica la prima uscita stagionale in campionato. Pochi dubbi anche sulle corsie esterne con Kayode e Biraghi che copriranno rispettivamente le corsie di destra e di sinistra. Il capitano gigliato nonostante venga dai 90 minuti del Tardini sembra in vantaggio su Parisi.

Palladino dovrebbe confermare la linea mediana vista in Emilia con Mandragora, favorito sul nuovo acquisto Richardson, e Amrabat, mentre davanti a loro potrebbero essere Colpani, di nuovo titolare dopo la prova in campionato, e Sottil ad agire alle spalle della prima punta. Come centravanti dovrebbe essere confermato Kean, anche se non è da escludere l'impiego dal primo minuto di Beltran. L'attaccante azzurro comunque rimane favorito per una maglia da titolare. Queste le probabili formazioni come riportate dai principali quotidiani sportivi e locali oggi in edicola:

La Gazzetta dello Sport: (3-4-2-1): De Gea, Quarta, Pongracic, Ranieri, Kayode, Richardson, Amrabat, Biraghi, Colpani, Sottil, Kean

Il Corriere dello Sport: (3-4-2-1): De Gea, Quarta, Pongracic, Ranieri, Kayode, Mandragora, Amrabat, Biraghi, Colpani, Sottil, Kean

Tuttosport: (3-4-2-1): De Gea, Quarta, Pongracic, Ranieri, Kayode, Mandragora, Amrabat, Biraghi, Colpani, Sottil, Kean

La Repubblica (FI): (3-4-2-1): De Gea, Quarta, Pongracic, Ranieri, Kayode, Mandragora, Amrabat, Biraghi, Colpani, Sottil, Kean

Corriere Fiorentino: (3-4-2-1): De Gea, Quarta, Pongracic, Ranieri, Kayode, Mandragora, Amrabat, Biraghi, Colpani, Sottil, Kean

La Nazione: (3-4-2-1): De Gea, Quarta, Pongracic, Ranieri, Kayode, Mandragora, Amrabat, Biraghi, Colpani, Sottil, Kean

FirenzeViola.it: (3-4-2-1): De Gea, Quarta, Pongracic, Ranieri, Kayode, Mandragora, Amrabat, Parisi, Colpani, Sottil, Beltran