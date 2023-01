TOTOFORMAZIONE, DUNCAN E AMRABAT A CENTROCAMPO, GONZALEZ DALLA PANCHINA

La Fiorentina è pronta a scendere in campo nella sfida delle 20.45 all'Olimpico contro la Roma, valida per la 18esima giornata di Serie A. Italiano metterà in campo l'ormai collaudato 4-2-3-1, dove però non potrà contare su Quarta, Cabral e Saponara, riducendo cosi al minimo le alternative in attacco ed i ballottaggi. In porta tornerà Terracciano, davanti a lui la coppia centrale sarà composta da Milenkovic e Igor affiancati sulle corsie da Dodò e Biraghi. Duncan e Amrabat in mediana, sulla trequarti il fresco di rinnovo Bonaventura con accanto Ikone e Kouame (solo Tuttosport indica Gonzalez come titolare al suo posto). In attacco ci sarà Jovic.

Corriere Fiorentino (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Duncan; Ikonè, Bonaventura, Kouame; Jovic.

Tuttosport (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Duncan; Ikonè, Bonaventura, Gonzalez; Jovic.

