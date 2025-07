Situazione Kean, altro giorno andato. È spuntato un dettaglio sulla clausola

vedi letture

Nella giornata appena conclusa è spuntato un nuovo dettaglio molto importante per quanto riguarda la situazione di Moise Kean, attaccante della Fiorentina con una clausola pendente fino al 15 luglio. Proprio a proposito della clausola da 52 milioni, si è scoperta la possibilità per i club che vorranno il calciatore di poter pagare la cifra in due tranches, non dovendo dunque sborsare tutti i soldi in un solo momento. Un dettaglio che potrebbe facilitare un eventuale acquisto, mentre non si sono registrati passi in avanti sui fronti già aperti.

Napoli, Manchester United e Al Qadsiah restano interessati al giocatore ma sono ancora in una fase di studio. Quando manca un giorno in meno alla scadenza della clausola.