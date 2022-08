TOTOFORMAZIONE, DEBUTTA DODÔ. DAVANTI JOVIC MA MOLTI DUBBI A CENTROCAMPO

Tanta incertezza nella probabile formazione di oggi della Fiorentina. Sono molti i ballottaggi in testa per Italiano, in particolar modo in mezzo al campo, con Amrabat e Mandragora in lotta per la maglia in cabina di regia e con Maleh, Duncan, Bonaventura e l'incognita Benassi che si contendono due maglie per le mezzali. Dubbi che si ripercuotono anche in attacco, con Jovic favorito su Cabral e Kouame-Sottil-Ikoné che si giocano un posto sull'esterno.

Per il resto quasi tutti i quotidiani convengono sulla scelta di Gollini in porta, Dodò al debutto sulla fascia destra (con Tuttosport che però dà Venuti titolare), Milenkovic e Quarta coppia centrale e Biraghi sulla sinistra. Infine nel tridente offensivo, quasi tutti d'accordo sul fatto che uno dei due esterni sarà Saponara.

Questa la probabile formazione viola per il match con l'Empoli, in programma oggi alle 18:30, secondo i principali giornali in edicola:

GAZZETTA DELLO SPORT (4-3-3): Gollini; Dodò, Milenkovic, M.Quarta, Biraghi; Duncan, Amrabat, Mandragora; Ikoné, Jovic, Saponara.

CORRIERE DELLO SPORT (4-3-3): Gollini; Dodò, Milenkovic, M.Quarta, Biraghi; Benassi, Mandragora, Duncan; Kouamé, Jovic, Saponara.

TUTTOSPORT (4-3-3): Gollini; Venuti, Milenkovic, M.Quarta, Biraghi; Duncan, Amrabat, Mandragora; Ikoné, Jovic, Sottil.

LA NAZIONE (4-3-3): Gollini; Dodò, Milenkovic, M.Quarta, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Maleh; Kouamé, Jovic, Saponara.

IL TIRRENO (4-3-3): Gollini; Dodò, Milenkovic, M.Quarta, Biraghi; Benassi, Mandragora, Duncan; Kouamé, Jovic, Saponara.

CORRIERE FIORENTINO (4-3-3): Gollini; Dodò, Milenkovic, M.Quarta, Biraghi; Benassi, Mandragora, Duncan; Kouamé, Jovic, Saponara.

FIRENZEVIOLA.IT (4-3-3): Gollini, Dodò, Milenkovic, M.Quarta, Biraghi, Benassi, Mandragora, Duncan, Kouamé, Jovic, Saponara.