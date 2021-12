TOTOFORMAZIONE, DALLA PORTA ALL'ATTACCO: I DUBBI DI ITALIANO

Il pericolo è dietro l'angolo e Vincenzo Italiano valuta in che misura fare turnover per affrontare il Benevento in Coppa Italia. C'è qualche dubbio in ogni ruolo, a partire dalla porta dove Rosati potrebbe tornare titolare dopo più di un anno, per finire in attacco dove Vlahovic potrebbe essere messo un po' a riposo.

In difesa Terzic spera in una maglia da titolare al posto di Biraghi, mentre a centrocampo i quotidiani indicano nel trio Benassi-Pulgar-Maleh i probabili titolari. Questa la formazione della Fiorentina stasera contro il Benevento per i quotidiani:

GAZZETTA (4-3-3): Rosati, Venuti, Milenkovic, Igor, Terzic, Benassi, Pulgar, Maleh, Sottil, Vlahovic, Gonzalez.

COR. FIO. (4-3-3): Rosati, Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi, Benassi, Pulgar, Maleh, Sottil, Vlahovic, Callejon.

NAZIONE (4-3-3): Rosati, Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi, Benassi, Pulgar, Maleh, Sottil, Vlahovic, Gonzalez.

COR. SPORT (4-3-3): Rosati, Venuti, Milenkovic, Igor, Terzic, Benassi, Pulgar, Maleh, Sottil, Vlahovic, Gonzalez.

TUTTOSPORT (4-3-3): Rosati, Venuti, Milenkovic, Terzic, Biraghi, Benassi, Pulgar, Maleh, Sottil, Vlahovic, Callejon.