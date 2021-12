ROSATI, Idea in Coppa. Non gioca dall'agosto 2020

C'è attesa per vedere le scelte di Vincenzo Italiano per il ruolo di portiere contro il Benevento. Con Dragowski ancora ko, Pietro Terracciano è ormai a tutti gli effetti il portiere titolare in campionato con Antonio Rosati suo secondo e Michele Cerofolini a seguire (a gennaio andrà in prestito?). Potrebbe dunque essere lui a giocare in Coppa, vista l'alternanza che il tecnico disse di voler fare nelle due competizioni. Uomo spogliatoio a tutti gli effetti, Rosati come portiere siede però in panchina ormai da diverse stagioni, praticamente dal dicembre 2017 quando, con la maglia del Perugia, giocò l'ultima partita da titolare contro il Bari. Così come nella stagione precedente, Rosati aveva giocato titolare fino a dicembre 2016 per poi lasciare spazio ai nuovi acquisti del Perugia che stentava a trovare uno veramente affidabile (solo ad aprile 2017 Rosati aveva giocato di nuovo tre gare da titolare).

Da allora solo tante panchine o tribune, fatta eccezione per il 2 agosto 2020, ultima partita della stagione extra large causa Covid e unica sua gara delle due stagioni in maglia granata, contro il Bologna. Con la Fiorentina è arrivato da terzo portiere, senza aspettative quasi più per ovviare al problema di un portiere giovane che, chiuso da altri due, non avrebbe avuto possibilità di crescita. Il portiere di Tivoli è però un elemento importante nello spogliatoio, mattatore e sempre pronto a far sorridere con le sue imitazioni (Celentano in particolare mentre alla festa di Natale dei dipendenti si presentò vestito da Babbo Natale), fa gruppo e lavora sodo durante gli allenamenti, sotto gli insegnamenti prima di Rosalen Lopez ed ora di Porracchio che con il suo gruppo ha creato un grande rapporto e multa tutti quelli che non si tuffano per parare. Se giocherà dunque sarà perché la fiducia che possa far bene è totale anche se sono sempre alte le quotazioni di Terracciano che potrebbe dunque giocare tutte e tre le partite rimanenti in questo 2021.