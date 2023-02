TOTOFORMAZIONE, ANCORA 4-3-3. OUT AMRABAT, DENTRO MANDRAGORA. DAVANTI NICO

Quest'oggi la Fiorentina tornerà in campo contro il Torino, per l'esattezza alle ore 18, allo stadio Franchi. L'obiettivo viola è quello di trovare la semifinale di Coppa Italia, uno degli obiettivi di stagione. Sul probabile 11 che sfiderà i granata sembrano essere quasi tutti d'accordo i quotidiani. Italiano dovrebbe confermare il 4-3-3. In porta confermatissimo Terracciano, dopo la sorpresa Ranieri contro la Lazio torna la coppia Igor-Milenkovic in mezzo alla difesa. Sulle fasce a sinistra agirà Biraghi, mentre a destra è confermato Dodo. Come mediano, vista l'esclusione di Amrabat, ci sarà Mandragora. Al suo fianco Bonaventura e Barak. Sulle ali Saponara e Nico Gonzalez. Davanti fiducia ancora a Luka Jovic.

Corriere Fiorentino (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Barak; Nico Gonzalez, Jovic, Saponara.

La Nazione (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Barak; Nico Gonzalez, Jovic, Saponara.

Corriere dello Sport (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Barak; Nico Gonzalez, Jovic, Saponara.

Repubblica (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Barak; Ikoné, Jovic, Nico Gonzalez.

Gazzetta dello Sport (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Barak; Nico Gonzalez, Jovic, Saponara.

Il Tirreno (4-2-3-1): Sirigu; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Mandragora; Kouame, Barak, Nico Gonzalez; Jovic.

FirenzeViola.it (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Barak; Nico Gonzalez, Jovic, Saponara.