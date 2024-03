TOR-FIO, Tanto nervosismo e un rosso: 0-0 dopo 45 minuti

FirenzeViola.it

© foto di Image Sport

La partita di Torino inizia con ritmi spezzettati. La squadra di Juric, come spesso accade col tecnico granata, mette in campo un undici propenso alla corsa e ai duelli uomo a uomo. Molti falli, si vedono cartellini e cambi già dai primi minuti e poche occasioni iniziali. Attorno alla metà del primo tempo è comunque il Toto a dare i primi squilli, con Zapata prima e Vlasic poi. Il primo timido sussulto viola arriva poco dopo, con Nico Gonzalez che mette al lato un colpo di testa non preciso, su cross dalla sinistra.

La partita via via diventa più gradevole, con le due compagini che iniziano ad affacciarsi a vicenda davanti alle difese avversarie. Annullata (giustamente) una rete a Zapata, che aveva messo dentro dopo aver palesemente spinto Milenkovic. La nota più stonata per la Fiorentina rimane il giallo rimediato da Beltran, che durante la rete annullata ai granata ha preso il cartellino per protese, raccogliendo la squalifica dopo la diffida. Arriva poi un rosso abbastanza generoso a Ricci per proteste dopo un fallo di Arthur, che chiude tra grande nervosismo il primo tempo sullo 0-0.