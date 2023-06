TOR-FIO 0-1 Rivivi il live di FV: decide il gol di Kayode

90'+6' - FINISCE QUI! TERMINA 0-1 LA SFIDA TRA TORINO E FIORENTINA. VIOLA IN FINALE SCUDETTO.

90'+3' - Espulso anche Corona nel Torino.

90'+1'' - Espulsione per Biagetti! Fiorentina in dieci! Entrata scomposta.

90' - 6 minuti di recupero.

89' - Giallo per Vigiani.

88' - Altro cambio in casa viola, fuori Distefano, dentro Caprini. Entra anche Vigiani per Capasso.

81' - Due cambi nel Torino: dentro Ruszel e Ansah per Antolini e Ruiz.

81' - Ammonito anche Harder.

80' - Ammonito Distefano per fallo su Dembele.

78' - Ammonito il portiere viola Martinelli per perdita di tempo.

75' - Gineitis! Ci prova il Toro con un tiro potente da fuori area, attento Martinelli che respinge. Palla poi spazzata dalla difesa viola.

72' - Occasione Fiorentina! Punizione di Amatucci dalla sinistra: Distefano devia di prima, ma senza inquadrare la porta.

70' - Ammonito Dembele per fallo su Kayode.

68' - Sostituzione numero 3 per il Torino: dentro Ciammaglichella per Savva.

62' - Occasione per la Fiorentina! Capasso dalla destra si accentra sul mancino. Il tiro dal limite dell'area viene respinto bene dal portiere granata.

60' - Sostituzione per il Torino: entra Corona per Weidmann.

57' - Secondo cambio in casa viola. Fuori Sené, dentro Nardi.

53' - Richiede un calcio di rigore il Torino. Va via bene Njie sulla sinistra, sul cross tocca Krastev. Proteste granata per un fallo di mano che però non c'è.

50' - Lancio lungo di Martinelli verso Distefano, recuperato bene da Dembele.

45' - Si riparte. Una sostituzione in casa viola: fuori Gentile, dentro Biagetti. Cambio anche in casa Torino: fuori Caccavo, dentro Dell'Aquila.

--- INTERVALLO ---

45'+2' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 0-1, per ora decide Kayode.

45' - Due minuti di recupero.

37' - Punizione al limite di Gineitis, para Martinelli con sicurezza.

31' - GOL FIORENTINA! KAYODE! La sblocca la squadra di Aquilani con Kayode. Dagli sviluppi di un corner battuto di Amatucci è bravo a impattare il pallone di testa Kayode che buca Passador e porta in vantaggio i viola.

29' - Occasione Torino! Gineitis solo davanti a Martinelli cade in area di rigore dopo un contatto con Kayode, ma per l'arbitro non c'è niente.

27' - Si accende la partita, piccolo fallo di reazione di Dellavalle su Lucchesi in area di rigore. L'arbitro lascia proseguire

25' - Fallo di Gentile, ammonito dal direttore di gara. Cartellino eccessivo.

20' - Ritmi bassi per il momento, molti errori e imprecisioni.

13' - Ammonito Weidmann per fallo su Hardero a centrocampo.

3' - Occasione per il Torino! Ci prova Ginetis in mischia sugli sviluppi di un corner. Il suo tiro esce di poco.

1' - Via! Si parte, primo pallone giocato dalla Fiorentina.

19:55 - Allo stadio Ricci di Sassuolo si sfidano Torino-Fiorentina nella semifinale Playoff del Campionato Primavera. I viola di Aquilani hanno solo un risultato a disposizione, ovvero la vittoria. Il Torino potrà invece contare anche sul pareggio al termine dei tempi supplementari, grazie alla miglior posizione in classifica ottenuta in campionato. Non sono quindi previsti i calci di rigori. Ci vince trova il Lecce in finale.

Queste le formazioni ufficiali della semifinale scudetto Primavera tra Torino e Fiorentina, il cui fischio d’inizio è in programma alle ore 20:00.

TORINO (4-2-3-1): Passador; Dembele, Dellavalle (C), N’Guessan, Antolini; Gineitis, Ruiz; Weidmann, Caccavo, Savva; Njie.

FIORENTINA (4-3-3): Martinelli; Gentile, Krastev (C), Lucchesi, Kayode; Berti, Harder, Amatucci; Capasso, Sené, Distefano.