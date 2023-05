FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Le reti di Gaetano Castrovilli e Giacomo Bonaventura regalano i tre punti nella sfida contro l'Udinese e portano i Viola a quota 49 punti in classifica. Come al solito, FirenzeViola.it chiede ai suoi lettori di indicare il proprio migliore in campo tra i giocatori di Vincenzo Italiano. Per farlo, basta cliccare sul link sottostante:

