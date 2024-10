FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina batte 2-1 il Milan al Franchi in un match rocambolesco e ricco di emozioni. Nel primo tempo la formazione di Palladino prima sbaglia un rigore con Kean, poi passa in vantaggio con Adli e infine subisce un penalty per un fallo di Ranieri. De Gea para il tiro dal dischetto di Theo Hernandez mandando a riposo la formazione gigliata in vantaggio. Nella ripresa è Gudmundsson a decidere il match con un bel destro da fuori area su appoggio di Moise Kean. Da sottolineare come De Gea si superi anche nel secondo tempo parando il secondo rigore della sua partita, questa volta sul destro di Abraham. Come di consueto la redazione di FirenzeViola.it chiede ai suoi lettori di scegliere il migliore in campo tra gli uomini di Palladino.

TOP FV, VOTA IL MIGLIOR VIOLA IN FIORENTINA-MILAN 2-1