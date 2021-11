TOP FV, Vota il miglior viola di Fiorentina-Spezia 3-0

Torna alla vittoria la Fiorentina, che ha sconfitto per 3-0 lo Spezia ottenendo il sesto successo di questo campionato e salendo a quota 18 punti in classifica, in piena zona Europa. Le reti dei viola portano tutte la firma di Dusan Vlahovic, in gol su rigore al 45' e poi di nuovo in rete con una doppietta nel corso della ripresa. Come ogni domenica, al termine di tutti gli appuntamenti in campionato della Fiorentina, torna l'appuntamento con il Premio Top Firenzeviola.it, con i quale sono i nosti lettori ad eleggere il miglior giocatore viola in campo attraverso il nostro sondaggio. Per poter votare clicca sul link sottostante oppure sull'elenco dei giocatori che sono in concorso per questo 11° turno di campionato!

