Top FV, vota il miglior giocatore in Fiorentina-Roma 1-2

La Fiorentina perde ancora e si trova in fondo alla classifica di Serie A. Con la Roma la squadra di Pioli non va oltre il 2-1 giallorosso e raccoglie la terza sconfitta consecutiva al Franchi, anche se stavolta ci sono stati buoni segnali da alcuni giocatori come Kean che è tornato al gol. Tanti invece i calciatori che sono apparsi sotto la sufficienza.

