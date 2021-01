TOP FV, Né Jack né Vlaho: col Crotone c'è Castrovilli

Come di consueto, FirenzeViola.it ha chiesto ai propri lettori di scegliere il miglior viola in campo visto, a loro avviso, nella vittoria della Fiorentina per 2-1 contro il Crotone. Una vittoria che ha portato la Fiorentina a +7 dalla zona salvezza in dodicesima posizione con un totale di 21 punti conquistati a conclusione del girone d'andata. A classificarsi primo in questa votazione non è né Jack Bonaventura, autore della rete che ha sbloccato la gara (primo gol in maglia viola), né l'altro marcatore del match, ovvero Dusan Vlahovic. A vincere è Gaetano Castrovilli, premiato per la grandissima prestazione contro i rossoblù con il 48,27% (807 voti) delle preferenze espresse dai 1672 aderenti al voto. Successivamente si piazzano prima Jack Bonaventura col 22,79% (381 voti) e, a a chiudere il podio Sofyan Amrabat, ricompensato considerata la prova di ottimo livello col 14,00% (234 voti totali). Non basta la rete a Dusan Vlahovic che rimane fuori dal podio col 5,92% (99 voti).

Questa la classifica completa:

VOTI TOTALI: 1672

1) Castrovilli 48,27 % (807 voti)

2) Bonaventura 22,79 % (381 voti)

3) Amrabat 14,00 % (234 voti)

4) Vlahovic 5,92 % (99 voti)

5) Ribery 3,83 %

6) Quarta 2,57 %

7) Pulgar 0,60 %

8) Kouame, Borja Valero 0,42 %

9) Biraghi, Igor, Dragowski 0,24 %

10) Caceres, Milenkovic 0,18 %

11) Pezzella 0,12 %