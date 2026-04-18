Allenamento verso Lecce, occhi puntati sull'infermeria: Fiorentina, il programma
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Dopo l'allenamento di scarico svolto ieri, la Fiorentina inizia oggi a preparare a tutti gli effetti la trasferta di Lecce. Lo scontro diretto del Via del Mare arriva con più tranquillità di quanto non si potesse pensare, vista la classica che rimarca un netto vantaggio di otto punti a favore dei viola, ma rimane comunque delicato. Vanoli avrà a disposizione l'allenamento di oggi e quello di domani, il mirino resta puntato anche sull'infermeria per capire chi riuscirà a recuperare e chi invece sarà ancora ai box.
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