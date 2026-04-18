Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina

Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina
Oggi alle 07:50Notizie di FV
di Redazione FV

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

Corriere dello Sport-Stadio: "Viola, la volata di Vanoli"

La Nazione: "Nuovo allenatore e futuro di Moise: sì, è già l’ora delle scelte decisive"

Tuttosport: "Fiorentina, ciao coppa. Resta solo il campionato"

La Gazzetta dello Sport: "I tormenti di Kean. Moise resta un rebus, tra infortuni e guai la Viola si allontana"