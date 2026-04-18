Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:
Corriere dello Sport-Stadio: "Viola, la volata di Vanoli"
La Nazione: "Nuovo allenatore e futuro di Moise: sì, è già l’ora delle scelte decisive"
Tuttosport: "Fiorentina, ciao coppa. Resta solo il campionato"
La Gazzetta dello Sport: "I tormenti di Kean. Moise resta un rebus, tra infortuni e guai la Viola si allontana"
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Notizie di FV
A Lecce i viola devono confermare quanto di buono hanno fatto contro il Palace. Firenze discute la conferma o meno di Vanoli, che ha fatto un ottimo lavoro. E poi ricordiamoci i giudizi sui predecessori...di Alberto Polverosi
Le più lette
1 A Lecce i viola devono confermare quanto di buono hanno fatto contro il Palace. Firenze discute la conferma o meno di Vanoli, che ha fatto un ottimo lavoro. E poi ricordiamoci i giudizi sui predecessori...
2 La lenta e inesorabile decrescita della dimensione europea della Fiorentina. Più che l'allenatore contano i piani per l'immediato futuro
3 Avanti con Vanoli. Per il CorSport Paratici ha scelto: "Tra Sarri e Grosso, si va verso la conferma"
Copertina
FirenzeViolaLa lenta e inesorabile decrescita della dimensione europea della Fiorentina. Più che l'allenatore contano i piani per l'immediato futuro
Luca CalamaiQuattro anni di Conference senza riuscire a vincerla: che delusione. Commisso deve indicare l’obiettivo per la prossima stagione. Quanti soldi sono a disposizione per il mercato? Sarri la scelta giusta
Lorenzo Di BenedettoVanoli, prima il grazie e poi l'arrivederci: la Fiorentina deve cambiare allenatore. L'assist di Sarri non sia trascurato, convincere un big sarà quasi impossibile. Tanti nomi ma una sola cosa certa: servirà un progetto serio per ripartire
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