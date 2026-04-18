Top FV, chi il miglior viola in Fiorentina-Crystal Palace? Vota il sondaggio!

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Oggi alle 18:45Notizie di FV
di Redazione FV

La Fiorentina batte il Crystal Palace ma esce dalla Conference League. Al Franchi i viola superano 2-1 gli inglesi nella gara di ritorno dei quarti di finale, dopo l'iniziale vantaggio ospite di Sarr e le conseguenti reti di Gudmundsson su rigore di Ndour a inizio secondo tempo. Decisivo, però, il 3-0 per i londinesi maturato all'andata. Come al solito, FirenzeViola.it invita i suoi lettori a votare il proprio migliore in campo fra te fila di Vanoli. Ecco il link:

TOP FV, CHI IL MIGLIORE CONTRO IL CRYSTAL PALACE?