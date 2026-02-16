Top FV, la Fiorentina sbanca il Sinigaglia: chi il miglior viola in campo?

Top FV, la Fiorentina sbanca il Sinigaglia: chi il miglior viola in campo?FirenzeViola.it
di Redazione FV

La Fiorentina batte un colpo nel giorno di San Valentino. La squadra di Vanoli espugna il Sinigaglia e si prende tre punti importantissimi per la corsa alla salvezza, grazie alle reti di Fagioli e Kean. Una gara, quella della vittoria contro il Como, nella quale come al solito, FirenzeViola.it invita i suoi lettori a votare il proprio migliore in campo tra i calciatori di Vanoli. Ecco il sondaggio:

