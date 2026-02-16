Fiorentina a lavoro verso lo Jagiellonia. Il programma di oggi in casa viola
Prima vera seduta di allenamento per la Fiorentina, in vista del match d'andata del playoff di Conference League. La squadra di Vanoli è attesa giovedì sera dallo Jagiellonia, in Polonia, in un appuntamento che il tecnico gigliato inizia a preparare nel dettaglio da oggi. Ieri, infatti, l'allenatore aveva diretto la consueta seduta di scarico post partita a seguito della vittoria di Como, mentre da oggi cominciano gli allenamenti proiettati al match europeo.
Dopo Como non ci sono più attenuanti: mai più ricadute di prestazioni e risultati. Per la salvezza serve una squadra così. Fagioli dirige, Parisi l’umiltà al potere. Nel gelo di Bialystok un bel turn-overdi Mario Tenerani
1 Dopo Como non ci sono più attenuanti: mai più ricadute di prestazioni e risultati. Per la salvezza serve una squadra così. Fagioli dirige, Parisi l’umiltà al potere. Nel gelo di Bialystok un bel turn-over
2 In attesa di riprove, si è rivisto uno spogliatoio più consapevole. Che pare aver capito di che panni vestirsi
FirenzeViolaIn attesa di riprove, si è rivisto uno spogliatoio più consapevole. Che pare aver capito di che panni vestirsi
Tommaso LoretoLa cautela resta un obbligo, ma a Como si è vista finalmente la giusta mentalità. Dev'esser solo l'inizio e va confermata gara dopo gara. Il diverso valore tra Jagiellonia e Pisa
Alberto PolverosiComo e Fiorentina, due squadre opposte per numeri, gioco e mentalità. Ma i viola non partono battuti solo se giocano col terrore come contro il Torino. Vanoli può copiare Conte: va tolta la profondità a Fabregas
