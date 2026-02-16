Fiorentina a lavoro verso lo Jagiellonia. Il programma di oggi in casa viola

Prima vera seduta di allenamento per la Fiorentina, in vista del match d'andata del playoff di Conference League. La squadra di Vanoli è attesa giovedì sera dallo Jagiellonia, in Polonia, in un appuntamento che il tecnico gigliato inizia a preparare nel dettaglio da oggi. Ieri, infatti, l'allenatore aveva diretto la consueta seduta di scarico post partita a seguito della vittoria di Como, mentre da oggi cominciano gli allenamenti proiettati al match europeo.