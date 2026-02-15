Vanoli (ri)scopre Parisi: adesso l'ex Empoli può diventare un autentico jolly

vedi letture

Nell’importante vittoria della Fiorentina a Como per 2-1, Fabiano Parisi ha confermato il suo ottimo momento di forma dopo diverse prestazioni convincenti in stagione. Schierato titolare da Paolo Vanoli al posto di Gosens, Parisi ha mostrato grande spinta, dribbling e solidità, contribuendo direttamente al vantaggio con un assist per il gol di Fagioli, pur sfortunatamente involontario nell’autorete che ha riaperto la partita. La sua prova, caratterizzata da numeri positivi in termini di tocchi, dribbling riusciti e personalità, è stata apprezzata anche dagli avversari e da Cesc Fabregas, che lo ha elogiato in conferenza stampa. Per Vanoli l’ex Empoli può diventare un “jolly” fondamentale per la lotta salvezza, capace di giocare in più ruoli e dare equilibrio alla squadra.