La cura Paratici rilancia Fagioli e Kean: la salvezza passa sempre più da loro

vedi letture

Fabio Paratici aveva indicato in Nicolò Fagioli e Moise Kean i due talenti su cui puntare per aprire un nuovo ciclo vincente. Cresciuti nel vivaio della Juventus sotto la sua gestione, i due stanno rispondendo alle attese in questo avvio di era viola. Fagioli, decisivo a Como con un gol di grande qualità, sta vivendo il suo miglior periodo da quando è arrivato a Firenze. Pur con qualche errore sporadico, il centrocampista classe 2001 sta garantendo continuità, visione e personalità, incarnando quel regista tanto atteso. Paratici lo ha definito un patrimonio del calcio italiano, invitandolo ad aggiungere cattiveria agonistica: i segnali, però, sono già molto incoraggianti. Anche Kean sembra aver recepito la fiducia del ds, che lo considera l’attaccante italiano più forte in circolazione e lo sprona a diventare un centravanti da 20 gol.