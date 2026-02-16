Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:
Corriere dello Sport-Stadio: "Fagioli ha fatto il salto. Determinante in A con vista Nazionale"
La Nazione: "Fuga per la vittoria... viola. I calcoli del dopo Como"
Corriere Fiorentino: "Ammucchiata salvezza. Corsa a quattro"
la Repubblica (ed. Firenze): "Sacrificio, cinismo e malizia: la Fiorentina ha superato il blakcout dei minuti finali"
La Gazzetta dello Sport: Nessun titolo dedicato alla Fiorentina
Tuttosport: Nessun titolo dedicato alla Fiorentina
Pubblicità
Notizie di FV
Dopo Como non ci sono più attenuanti: mai più ricadute di prestazioni e risultati. Per la salvezza serve una squadra così. Fagioli dirige, Parisi l’umiltà al potere. Nel gelo di Bialystok un bel turn-overdi Mario Tenerani
Le più lette
1 Dopo Como non ci sono più attenuanti: mai più ricadute di prestazioni e risultati. Per la salvezza serve una squadra così. Fagioli dirige, Parisi l’umiltà al potere. Nel gelo di Bialystok un bel turn-over
2 In attesa di riprove, si è rivisto uno spogliatoio più consapevole. Che pare aver capito di che panni vestirsi
Copertina
FirenzeViolaIn attesa di riprove, si è rivisto uno spogliatoio più consapevole. Che pare aver capito di che panni vestirsi
Tommaso LoretoLa cautela resta un obbligo, ma a Como si è vista finalmente la giusta mentalità. Dev'esser solo l'inizio e va confermata gara dopo gara. Il diverso valore tra Jagiellonia e Pisa
Alberto PolverosiComo e Fiorentina, due squadre opposte per numeri, gioco e mentalità. Ma i viola non partono battuti solo se giocano col terrore come contro il Torino. Vanoli può copiare Conte: va tolta la profondità a Fabregas
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com