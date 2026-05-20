Top Fv, Juventus-Fiorentina 0-2: vota il miglior giocatore viola della gara

Top Fv, Juventus-Fiorentina 0-2: vota il miglior giocatore viola della garaFirenzeViola.it
Oggi alle 18:50Notizie di FV
di Redazione FV

La Fiorentina esce vincitrice 2-0 dalla partita contro la Juventus che inguaia i bianconeri nella corsa Champions e porta i viola a 41 punti in classifica, ormai salvi quando manca solo l'ultima contro l'Atalanta. Di Ndour e Mandragora le reti dei gigliati corsari a Torino, chi è stato il migliore in campo della Fiorentina?

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