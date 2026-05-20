Dopo due giorni di pausa, allenamento mattutino oggi per la Fiorentina: ecco il programma

Dopo due giorni di pausa, allenamento mattutino oggi per la Fiorentina: ecco il programmaFirenzeViola.it
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Oggi alle 09:05Notizie di FV
di Alessandro Di Nardo

La Fiorentina torna ad allenarsi stamani al Viola Park: dopo le 48 ore di pausa concesse da Paolo Vanoli a seguito del successo  di domenica contro la Juventus, David De Gea e soci saranno protagonisti in mattinata di una seduta in preparazione dell'ultimo impegno stagionale, in programma venerdì alle ore 20.45 contro l'Atalanta. Segui tutte le novità su FirenzeViola.it e Radio FirenzeViola!