Juventus-Fiorentina 0-2: chi è stato il migliore dei viola? Vota il sondaggio di FirenzeViola!

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Oggi alle 12:10Notizie di FV
di Redazione FV

La Fiorentina esce vincitrice 2-0 dalla partita contro la Juventus che inguaia i bianconeri nella corsa Champions e porta i viola a 41 punti in classifica, ormai salvi quando manca solo l'ultima contro l'Atalanta. Di Ndour e Mandragora le reti dei gigliati corsari a Torino, chi è stato il migliore in campo della Fiorentina?

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