De Gea e un atteggiamento in campo indirizzato al pareggio: la spiegazione
Fiorentina-Parma. Siamo intorno al 40'. De Gea deve rinviare dal fondo dopo un'occasione ospite e ci mette 40 secondi per rimettere in gioco la palla. Questa è una delle fotografie di una partita brutta dove due squadre hanno deciso di non farsi male e di portare in fondo un triste pareggio a occhiali. Il portiere, giocatore più esperto in campo per entrambe le fazioni e capitano viola, indirizza i compagni su come comportarsi. Con quel tempo passato prima della rimessa ha chiarito il concetto: "Calma e gesso, un punto può andare". O se vogliamo parlare in fiorentino stretto: "Meglio aver paura che buscarne". Questo uno dei pezzi più letti oggi su Firenzeviola.it.
