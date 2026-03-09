Gud e Piccoli, i fischi stavolta non hanno risparmiato nemmeno loro

Uno dei pezzi più letti oggi su Firenzeviola.it è stato quello dedicato ad Albert Gudmundsson e Roberto Piccoli, protagonisti di una prova decisamente sotto tono ieri contro il Parma. Gudmundsson col Parma era partito bene poi si è eclissato dopo un sanguinoso pallone perso in prima costruzione. E se in altri contesti il pubblico fiorentino aveva dato all'islandese il beneficio dell'audacia, gli aveva riconosciuto, anche grazie alla dieci sulle spalle, la libertà di poter osare, stavolta no. I primi fischi Gud se li è presi dopo pochi minuti, per un appoggio sbagliato e una ripartenza subita. I fischi di ventimila spettatori a Firenze sanno essere più pungenti che da altre parti. Chiedere anche a Roberto Piccoli, sommerso dalla disapprovazione dello stadio dopo una sponda sbagliata nella ripresa. E dire che entrambi ce l'hanno messa tutta - vorremo anche vedere -, per questo nel fischio del tifoso non c'è rabbia per l'atteggiamento di indolenza o il distacco com'era per alcuni illustri predecessori.