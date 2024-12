TOP FV, Chi si salva tra i viola nel ko con l'Udinese?

FirenzeViola.it

È un Natale amaro per la Fiorentina, sconfitta alla vigilia delle feste dall'Udinese in casa propria. Al Franchi passa la squadra di Runjaic, un 1-2 targato Lucca-Thauvin che sorpassa la rete su rigore di Kean, dando ai viola una doccia gelata, non solo per le temperature. Come al solito, FirenzeViola.it invita i suoi lettori ad eleggere il migliore in campo tra le fila di Palladino. Qua sotto il link:

TOP FV, CHI IL MIGLIOR VIOLA NEL KO CON L'UDINESE?