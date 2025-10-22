Top Fv, chi il migliore in Milan-Fiorentina 2-1? Poche ore per votare il nostro sondaggio
La Fiorentina cade in casa della capolista: 2-1 a San Siro, con un Milan che va sotto (rete di Robin Gosens) e poi rimonta con una doppietta di Rafa Leao. Quarta sconfitta nelle prime sette giornate per una Viola sempre più in basso in classifica, a quota 3. Come di consueto su FirenzeViola.it vi chiediamo di votare il miglior calciatore della Fiorentina in campo. Ecco qui il sondaggio Top Fv!
CLICCA QUI PER VOTARE: TOP FV, CHI IL MIGLIOR VIOLA IN MILAN-FIORENTINA 2-1?
Le autoaccuse di Pradè e Pioli tanto inutili quanto stucchevoli. Entrambi meriterebbero l'esonero, ma chi decide in casa Fiorentina? Si parlava di ambizione, allora ecco la provocazione: via tecnico e dirigente e offerta seria a Giuntoli e Spallettidi Lorenzo Di Benedetto
Angelo GiorgettiPradè si autocontesta e dà ragione alla Curva, eppure deve risolvere questo disastro. Ha senso indebolirsi e attaccare gli arbitri? Cacciare una persona sola non serve, i problemi nascono da lontano. E domenica il Bologna…
Mario TeneraniRigore farlocco, Gimenez peggio. La notte lunga di Pradè, pensa alle dimissioni. Pioli avanti con la fiducia della società. Fiorentina, ora l'obiettivo sono 40 punti
