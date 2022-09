TOP FV, Chi il migliore in Fiorentina-RFS 1-1: vota

Amaro il ritorno in Europa per la Fiorentina. Al Franchi finisce 1-1 contro l'RFS nella prima partita del girone di Conference. Dopo aver sbloccato la gara nel secondo tempo con il gol di Barak, la squadra viola subisce il pareggio della squadra lettone grazie a Ilic. Come di consueto, per dare forma alla classifica finale del Premio Top FirenzeViola.it, vi chiediamo di indicare il vostro migliore in campo. Per farlo, basta cliccare sul link sottostante.

