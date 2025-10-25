Top FV, chi il miglior viola in Rapid Vienna-Fiorentina 0-3? Vota il sondaggio!
Ritrova la vittoria, la Fiorentina, in Conference League. La squadra viola si impone per 3-0 sul campo del Rapid Vienna con le reti di Ndour, Dzeko e Gudmundsson, centrando il secondo successo consecutivo nel torneo europeo dopo quello interno contro il Sigma Olomouc. Come al solito, FirenzeViola.it invita i suoi lettori a votare il proprio migliore in campo tra le fila di Pioli. Qua sotto il link:
Vienna sarà la svolta come la Lazio un anno fa? Pioli spera nella... ripresina. Attenzione a Orsolini, il capocannoniere della Serie Adi Alberto Polverosi
Luca CalamaiLa squadra è con Pioli. Ndour titolare in campionato. Dzeko invoca giustamente le due punte. Ora Kean per battere il Bologna. Anche senza la Fiesole nuova il Centenario può diventare un momento magico
Stefano PrizioIl vero danno di Gimenez alla Viola dare un alibi, ma il bello del calcio è subito un’altra chance. E Pioli fa finta di nulla
