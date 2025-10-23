Top FV, chi il miglior viola in Rapid Vienna-Fiorentina 0-3? Vota il sondaggio!

Top FV, chi il miglior viola in Rapid Vienna-Fiorentina 0-3? Vota il sondaggio!
Oggi alle 21:30Notizie di FV
di Redazione FV

Ritrova la vittoria, la Fiorentina, in Conference League. La squadra viola si impone per 3-0 sul campo del Rapid Vienna con le reti di Ndour, Dzeko e Gudmundsson, centrando il secondo successo consecutivo nel torneo europeo dopo quello interno contro il Sigma Olomouc. Come al solito, FirenzeViola.it invita i suoi lettori a votare il proprio migliore in campo tra le fila di Pioli. Qua sotto il link:

TOP FV, CHI IL MIGLIOR VIOLA A VIENNA?