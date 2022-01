TO BE CONTINUED...

Vigilia di campionato per la Fiorentina che, salvo sorprese, oggi partirà per la Sardegna. Al netto delle tante positività in casa Cagliari la gara si dovrebbe disputare, e c’è da scommettere sulla voglia degli uomini di Italiano di proseguire sull’ottima strada delle ultime sfide. Le undici reti messe a segno dopo lo 0-4 di Torino hanno messo in luce un gruppo che sta bene, in fiducia, e nel quale gli inserimenti di Ikonè e Piatek regalano nuove alternative.

Tutti fattori positivi se non fosse sempre e comunque la questione Vlahovic a rendere il momento della società come minimo delicato. Perchè se da parte della dirigenza prosegue la richiesta di chiarimenti per progettare una cessione plausibile già nel mercato di gennaio (ed in tal senso si sarebbe già mosso l’Arsenal pur non trovando la sponda del calciatore) dall’altra non si scalfisce il muro di gomma eretto dal procuratore del serbo, il quale per inciso avrebbe invece già avuto contatti con la Juventus.

Ed è allora il tentativo di uscire allo scoperto da parte dei bianconeri la novità principale delle ultime ore, fosse solo per quei timori della Fiorentina - legittimi - che una sorta di accordo tra Vlahovic e la sua nuova società fosse già stato trovato da tempo. Certo è che l’eventuale offerta della Juve per questo mercato invernale, ovvero 35 milioni cash più Kulusevski valutato (più che generosamente) stessa cifra, appare fin da ora troppo lontana dagli standard viola per esser accettata, circa 80 milioni, mentre molto più intricata si farebbe la vicenda se i bianconeri dovessero alzare la posta in palio (pur con tutte le difficoltà economiche del momento).

Insomma il braccio di ferro è destinato a proseguire ininterrotto, tanto più dalla prossima settimana quando il campionato si fermerà e le trattative del mercato entreranno nel vivo. Sarà in quei giorni che sarà finalmente possibile farsi un’idea chiara degli scenari futuri che ruotano intorno a Vlahovic, con la certezza però che il valore dell’attaccante in questione resti sempre comunque il primo appiglio per credere di potersi riprendere una posizione in classifica che valga il ritorno in Europa, qualsiasi essa sia, Europa o Conference League (per non eccedere con i sogni di gloria).