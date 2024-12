TIFOSI, Domani al Franchi attesi circa 21mila spettatori

Fonte: Ludovico Mauro

Non sarà il tutto esaurito ma, in tempi di restyling, poco ci manca. Dopo il tragico incidente occorso a Edoardo Bove domenica sera contro l'Inter e l'eliminazione dalla Coppa Italia contro l'Empoli, domani al Franchi, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, ci saranno circa 21mila spettatori ad assistere al match tra Fiorentina e Cagliari. Il calcio d'inizio è fissato per le 12:30 ma, come pubblicato dalla società viola (QUI il comunicato ufficiale), i cancelli verranno aperti due ore prima per favorire l'accesso alle tribune.