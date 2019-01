TESTA ALLE CESSIONI

In attesa di nuovi eventuali arrivi, soprattutto a centrocampo, la Fiorentina pensa a sfoltire la rosa. Uno dei più gettonati in tal senso è Barlomiej Dragowski, che potrebbe salutare Firenze per andare a giocare in prestito: al momento pare che il Vejle sia in vantaggio, ma c'è anche del Livorno. Peraltro il polacco sembrerebbe in procinto di prolungare il suo contratto coi viola di un altro anno. Al suo posto è stato fatto il nome del blucerchiato Vid Belec, e non è escluso che possa avere luogo uno scambio con Vincent Laurini.

Un altro giocatore ai saluti è Riccardo Sottil. L'attaccante andrà in prestito fino a fine anno in modo da mettere più minuti sulle gambe. E' in programma un incontro entro la prossima settimana tra Corvino e il suo entourage per parlare di Serie B (LEGGI QUI). Poi c'è Valentin Eysseric, per il quale gli uomini mercato viola starebbero vagliando tre ipotesi arrivate a Milano. Spostandoci nel reparto di difesa, Kevin Diks è prossimo all'addio: lo Standard Liegi infatti punta a chiudere a breve.

Discorsi aperti anche con l'Empoli. In particolare per Dusan Vlahovic, che gli azzurri vorrebbero in prestito anche per il prossimo anno e potrebbero far leva sull'interesse gigliato per Jacob Rasmussen e Giovanni Di Lorenzo. Ma col club di Corsi potrebbe aprirsi una pista inedita, con il nome a sorpresa di Bryan Dabo in lizza per andare a rinforzare il centrocampo di Beppe Iachini. Insomma, la Fiorentina è al lavoro e non solo per gli acquisti.