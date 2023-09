TERRACCIANO DECISIVO, QUALITÀ JACK, OK QUARTA E KAYODE

FirenzeViola.it

TERRACCIANO - Prima risposta su Thauvin dopo appena un minuto di gioco ma concede il bis nel giro di poco salvando ancora meglio su Samardzic da fuori area. Di gran lunga il migliore nel primo tempo è notevole la deviazione sul tiro a botta sicura di Thauvin. Chiude un gran primo tempo dicendo no anche a Kamara. Nella ripresa ringrazia Ebosele e Lucca che sprecano poi risponde presente anche sugli altri tentativi dell’Udinese. Decisivo, 7,5

DODÒ - La sua gara dura pochissimo, s’infortuna dopo cinque minuti ed è costretto a uscire, s.v.

Dal 5’pt KAYODE - Appena entrato si dà subito da fare sbrogliando in area una brutta situazione. Tiene alta la guardia per tutta la partita e come in Belgio è tra i più precisi, 6,5

QUARTA - Soffre, non poco, il miglior avvio dell’Udinese ma come contro l’Atalanta si scopre attaccante implacabile con il diagonale che vale l’uno a zero alla mezz’ora. Si fa sorprendere a metà ripresa e ringrazia Lucca che si divora un’occasione enorme poi come da prassi alza il baricentro del suo gioco. Bomber, 7

RANIERI - Thauvin gli scappa dopo una ventina di minuti e ci vuole una grande uscita di Terracciano per evitare il gol, ma è anche l’unica occasione in cui va in sofferenza. Reattivo anche in avvio di ripresa si fa apprezzare in chiusura sul tiro di Perez. Altra conferma, 6,5

BIRAGHI - Prima parte di gara senza la precisione mostrata in Belgio con i due assist dalla bandierina ma con più di una difficoltà nel gestire Ebosele dalla sua parte. Discorso identico nella ripresa quando da quella parte l’Udinese crea le migliori occasioni da rete, 5,5

MAXIME LOPEZ - Fa poco per farsi notare in un primo tempo in cui non riesce a gestire abbastanza palloni e anche nel secondo tempo non va diversamente rimandendo abbastanza nascosto, 5,5

Dal 29’st ARTHUR - Aiuta la squadra ad alzare il possesso palla, 6

MANDRAGORA - Come il compagno di reparto fatica a dettare i tempi e anche in interdizione non è tra i più presenti. Esce a metà secondo tempo dopo una prova troppo morbida, 5,5

Dal 29’st DUNCAN - Tentativo dalla lunga distanza senza la giusta mira, ci riprova qualche minuto più tardi con una percussione dalla quale guadagna un corner. Infine propizia il gol del raddoppio confermando un buonissimo impatto, 6,5

BREKALO - Un tiro sballato e una ripartenza gestita male in una prima mezz’ora in ombra. Non riesce a scalare di marcia fino alla sostituzione che arriva a metà ripresa, 5,5

Dal 20’st MILENKOVIC - Alza i centimetri in difesa e se alla fine l’Udinese si arrende è anche merito suo, 6

BONAVENTURA - Avvio in sordina per la difficoltà generale della squadra, poi sfodera l’assist al bacio per il gol di Quarta che scuote la Fiorentina. Potrebbe far ancora male all’Udinese nel secondo tempo ma si vede ribattere il tiro. La qualità esce nel finale quando chiude i conti firmando il raddoppio, 7

KOUAMÈ - Parte sulla sinistra trovando però pochi spazi fino al tentativo di testa che è il primo della Fiorentina a Udine. Libera bene al tiro Bonaventura in avvio di ripresa poi esce. Generoso, 6

Dal 20’st BELTRAN - Prova a metterci il fisico su qualche pallone da difendere contro gli avversari, 6

NZOLA - In difficoltà nella prima mezz’ora si fa notare di più dopo il vantaggio difendendo bene qualche pallone sulla trequarti. Anche nel secondo tempo dà piccoli segnali di ripresa poi stringe i denti nel finale per problemi fisici. Inevitabile attendersi qualcosa di più, 5,5

ITALIANO - Confermata l’idea della vigilia di rilanciare Maxime Lopez dall’inizio tenendo fuori Arthur, davanti c’è Nzola ma nei primi minuti è l’Udinese a spingere con Terracciano subito impegnato. Nell’avvio complicato di gara perde anche Dodò che si fa male e si affida a Kayode sulla destra. La partita cambia alla mezz’ora con la fiammata di Quarta e i suoi riescono a difendere il vantaggio anche grazie alla scarsa precisione degli attaccanti in bianconero. Dopo 20 minuti nel secondo tempo cambia modulo, inserisce Milenkovic per Brekalo e Beltran per Kouamè passando al 352. Con Arthur e Duncan al posto di Maxime Lopez e Mandragora i suoi ringraziano ancora Terracciano prima che Bonaventura chiuda la partita. Tre punti d’oro che colorano la classifica in una giornata tutt’altro che semplice, 6,5