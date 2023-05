SVOLTA IKONÉ: È GIÀ LA SUA SECONDA MIGLIOR STAGIONE IN CARRIERA

FirenzeViola.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Se per Vincenzo Italiano l’esterno offensivo deve da sempre avere tutti i crismi dell’attaccante vero e proprio (e quindi, principalmente, deve essere dotato del proverbiale senso del gol), c’è da scommettere che Jonathan Ikoné abbia scelto di interpretare davvero alla lettera i dettami del tecnico. Quello che il francese sta vivendo è infatti il miglior momento della propria avventura alla Fiorentina, con due reti realizzate nelle ultime quattro gare disputate (oltre a quello di ieri a Salerno, l’ex Lille aveva messo anche il punto esclamativo nella trasferta in Conference contro il Lech Poznan) che hanno fin qui permesso a Johnny di salire a quota cinque centri stagionali.

Nel corso della sua carriera, l’esterno ha saputo fare meglio in una sola circostanza e nella fattispecie nella stagione 2020/21, quando il numero 11 chiuse il campionato non soltanto con il titolo di campione di Francia ma anche con 7 sigilli all’attivo. Un numero relativamente ancora raggiungibile (a conti fatti è il francese sta vivendo in termini di rendimento la sua seconda miglior annata della carriera, al pari di quella del 2016/17 che fu chiusa proprio con 5 gol) che però adesso Ikoné ha messo nel mirino da qui a inizio giugno.

In attesa di capire se la Fiorentina riuscirà a centrare anche la finale di Conference League, sono infatti almeno altri otto gli impegni sul campo che attendono i viola da qui al termine della stagione e il sogno del francese è quello di (almeno) di pareggiare lo score che lo ha fatto entrare nel mirino dei viola un anno e mezzo fa. Non un’impresa titanica, verrebbe quasi da pronosticare, visto che fin qui Ikoné è stato l’esterno offensivo più utilizzato in stagione da Vincenzo Italiano, con 2.620’ in campo. Ça peut être fait!