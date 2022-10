SUPER KOUAMÈ, FINALMENTE JOVIC, OK ROLLY E TERZIC

GOLLINI – Si prende un rischio grosso, subito dopo il vantaggio dei suoi, uscendo dalla propria area di rigore e scatenando le proteste scozzesi. Si riscatta con una bella parata di piede sul diagonale di Ginnelly a fine primo tempo, poi nella ripresa è semplice spettatore 6

TERZIC – Pronti via e sfodera l'assist (bello) per il gol del vantaggio di Mandragora. Resta attento con tanto di conclusione da fuori a metà secondo tempo. Conferma di essere una buona alternativa sulla fascia, 6,5

QUARTA – Pochi affanni in un primo tempo in cui gli scozzesi fanno poco per impensierire la retroguardia viola, poi nel secondo di testa manda alto sugli sviluppi di un angolo dalla destra. Si fa praticamente tutto il campo palla al piede quando avvia l'azione del terzo gol in una sorta di coast to coast, 6,5

IGOR – Un bel tiro da fuori che il portiere Gordon manda in angolo con una bella parata e soprattutto ottima guardia sui tentativi di Shankland seppure un retropassaggio per Gollini a metà frazione non sia l'ideale. Per non essere fisicamente al top (come conferma il cambio all'intervallo) gioca una buona gara, 6

Dal 1'st MILENKOVIC – Il rientro è già di per sé un'ottima notizia, il resto è ordinaria amministrazione, 6

BIRAGHI – Sul primo corner della sfida offre un bel pallone a Jovic che di testa alza sopra la traversa. Ci riprova nel secondo tempo con una punizione deviata dalla barriera pur continuando a offrire buoni palloni dalla bandierina dell'angolo confermando stasera una certa precisione, 6,5

Dal 28'st DODO' – Anche per lui, come per Milenkovic, il rientro è la nota migliore, 6

BONAVENTURA – Sfrutta gli inserimenti di Mandragora per guadagnarsi spazi e profondità. Dialoga bene negli spazi stretti in un secondo tempo di buona qualità, 6,5

AMRABAT – Puntuale nelle chiusure fa sentire il suo peso in mezzo al campo stoppando più di una ripartenza avversaria. Pochi problemi nel corso del secondo tempo, 6

Dal 28'st BIANCO – Serata europea per un giovane di belle speranze, 6

MANDRAGORA – Puntuale all'appuntamento con il gol porta subito i viola avanti andando vicino alla doppietta sul finire del primo tempo. Può rallentare i giri del motore nella ripresa e godersi una serata da protagonista, 7

KOUAME – Partecipa al buon avvio dei suoi obbligando il portiere al corner su invito di Saponara. Si rivede prima della mezz'ora con un bel cross girato di testa da Jovic poi sfodera l'acrobazia splendida che vale il raddoppio. Dialoga bene con Jovic e a dieci minuti dalla fine offre un pallone a Jovic che è solo da spingere in porta. Una spina nel fianco degli scozzesi, 8

JOVIC – Si fa notare intorno al quarto d'ora con un colpo di testa alto di poco sugli sviluppi di un corner dalla sinistra e con un bel filtrante che mette Mandragora in area di rigore. Meno preciso quando alza da buona posizione e qualche minuto più tardi con una girata di testa larga ma è sempre nel vivo del gioco e alimenta ottimamente l'azione del raddoppio. Nei primi minuti della ripresa è bravo a prendere il tempo a Neilson che lo stende e viene espulso mentre è puntuale nell'appuntamento con il gol su bell'assist di Kouamè. Finalmente Luka, 7,5

SAPONARA – Un buon pallone per Kouame nell'ottimo avvio della Fiorentina, poi viene colpito duro ma resta in campo. Sul finire di primo tempo un suo errore al limite per poco non consente a Ginnelly di accorciare le distanze. Un paio di tiri alti nella ripresa prima di uscire per Nico, 6

Dal 34'st NICO GONZALEZ – S.v.

ITALIANO – Sceglie Terzic e non Venuti a destra, in mezzo c'è Mandragora con Bonaventura e Amrabat e il vantaggio firmato dalla ditta Terzic-Jovic gli dà subito ragione. Il dominio dei suoi nel primo tempo è ininterrotto e dopo qualche occasione sprecata Kouamè firma il raddoppio. Con l'espulsione di Neilson nella ripresa le cose si fanno ancora migliori e c'è spazio per Dodò e Bianco al posto di Biraghi e Amrabat. Dopo il terzo gol di Jovic arriva anche il turno di Nico Gonzalez e Zurkowski ma la gara è virtualmente chiusa per l'ottima risposta della sua squadra alle difficoltà degli ultimi tempi, 6,5