SUDAMERICANI, In nottata le tre gare poi il rientro

Ultima partita di qualificazione ai Mondiali per le nazionali sudamericane. In serata impegnati tutti e tre i viola. Alle 21 tocca a Bolivia-Cile in cui è impegnato anche Erick Pulga. Il giocatore dovrebbe poi rientrare a Firenze anche se il suo futuro è al Galatasaray in prestito secco. Il mercato turco infatti chiuderà l'8 febbraio. Per quanto riguarda Torreira l'Uruguay giocherà a mezzanotte italiana il Venezuela anche se il giocatore è reduce dal Covid. Infine a mezzanotte e mezza tocca agli argentini Quarta e Gonzalez che giocheranno contro la Colombia. Il primo rientrerà giovedì mentre gli argentini sono attesi mercoledì sera a Firenze.