Stasera Lecce-Fiorentina, ecco dove seguire la gara del Via del Mare

Stasera Lecce-Fiorentina, ecco dove seguire la gara del Via del MareFirenzeViola.it
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Oggi alle 09:18Notizie di FV
di Redazione FV

Lecce-Fiorentina chiude il trentatreesimo turno della Serie A. Al Via del Mare, alle ore 20.45 di stasera, va in scena una gara salvezza, con una vittoria i viola chiuderebbero quasi definitivamente il discorso salvezza. Per la sfida di bassa classifica in programma stasera l'esclusiva sarà Dazn, quindi la gara sarà visibile solo sull'app e sui canali dedicati. Potrete seguire la gara anche su FirenzeViola.it, con diretta testuale, e su Radio FirenzeViola, con radiocronaca da Lecce del nostro Andrea Giannattasio.
 