Stasera Lecce-Fiorentina, ecco dove seguire la gara del Via del Mare
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Lecce-Fiorentina chiude il trentatreesimo turno della Serie A. Al Via del Mare, alle ore 20.45 di stasera, va in scena una gara salvezza, con una vittoria i viola chiuderebbero quasi definitivamente il discorso salvezza. Per la sfida di bassa classifica in programma stasera l'esclusiva sarà Dazn, quindi la gara sarà visibile solo sull'app e sui canali dedicati. Potrete seguire la gara anche su FirenzeViola.it, con diretta testuale, e su Radio FirenzeViola, con radiocronaca da Lecce del nostro Andrea Giannattasio.
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