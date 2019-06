Una montagna di documenti da controllare, rileggere, un lavoro che ha portato via e porterà via ore. La seconda giornata milanese di Rocco Commisso fila via tra il pranzo nel quartier generale dei Della Valle e la successiva visita agli studi notarili per gli atti burocratici. Un iter persino rapido, per un cambio di proprietà altettanto rapidamente entrato nel vivo. Il pranzo in Corso Venezia è servito per far conoscere i protagonisti, il resto era già tutto fatto.

Sta nascendo così la Fiorentina stelle e strisce, con le 48 ore italiane di Commisso divenute nevralgiche nella giornata di ieri. Il primo vero contatto, a pranzo, con i fratelli Della Valle, poi l'attenzione ai documenti analizzati dagli avvocati. Servirà ancora pazientare per gli annunci ufficiali a questo punto attesi probabilmente per domani, ma è evidente che il processo ormai è inarrestabile.

Per circa 165 milioni di euro la Fiorentina accoglie la sua prima proprietà straniera, un aspetto tutto da approfondire non appena l'entourage di Commisso si metterà al lavoro per dar vita a un nuovo organigramma e a una nuova dirigenza. Fino ad ora non mancano le conferme a una permanenza di Antognoni mentre sulle altre questioni regna il più assoluto silenzio (da Montella a Chiesa tutto è in divenire, anche se adesso la Juve vuol superare l'Inter).

Prima ancora di cominciare a costruire, d'altronde, serve concludere definitivamente il passaggio di mano, un cambio storico perchè storica è stata la gestione Della Valle. Mai nessuno era rimasto alla presidenza del club viola così a lungo, 17 anni. Una storia ormai prossima a concludersi per lasciare spazio a una nuova era destinata a riempire Firenze delle stars and stripes d'oltreoceano.