SOTTIL, OCCASIONE CONFERENCE: CHANCE DA TITOLARE CONTRO IL SAN GALLO

Neanche il tempo di gioire per il roboante successo del Via del Mare contro il Lecce che la Fiorentina deve già tornare in campo. Domani infatti alle 18:45, presso il Kybunpark di San Gallo, la formazione di Raffaele Palladino affronterà la squadra biancoverde allenata da Enrico Maassen per la seconda giornata della fase a girone unico di Conference League. Una vittoria in Svizzera, dopo il successo casalingo contro i New Saints, permetterebbe ai gigliati di allungare in classifica, con 6 punti in due gare, verso l'obiettivo ottavi di finale. Per fare bottino pieno contro gli elvetici Palladino dovrebbe affidarsi a tante, per il momento, seconde linee come Quarta e Biraghi dietro, Parisi e Kayode sulle corsie esterne e Riccardo Sottil in avanti.

IN EUROPA GIÀ A SEGNO CONTRO LA PUSKAS AKADEMIA

Se in campionato fino ad ora l'esterno classe 1999 ha giocato solo 5 gare, senza mai partire titolare, per un totale di 91 minuti (11 a Parma, 22 contro il Venezia, 16 a Bergamo, 9 con l'Empoli e 33 nell'ultima trasferta di Lecce), è in Conference League che Sottil ha avuto le maggiori chances di mettersi in mostra.

Il figlio d'arte è partito dal primo minuto sia nel doppio confronto ai play-off con la Puskas Akademia, sia nel successo per 2-0 contro i New Saints nel primo match della fase finale della competizione continentale. Proprio nella gara d'andata contro gli ungheresi l'ala torinese ha trovato anche la, fin qui unica, gioia personale della stagione con il destro a giro a fine primo tempo che ha ridato animo ai gigliati dopo una prima frazione in cui erano andati sotto di due reti.

CONFERENCE, L'ANNO SCORSO GIOIA E DOLORI

Anche nella stagione appena terminata Sottil aveva messo in mostra le sue qualità soprattutto sul palcoscenico della terza competizione europea per club. Il classe 1999 infatti aveva trovato, nel 6-0 del Franchi contro il Cukaricki, il primo gol e il primo assist della sua stagione.

Dopo aver giocato, partendo 5 volte dal primo minuto, 8 gare su 10 in Conference League, il numero 7 viola era arrivato alla semifinale contro il Club Brugge nel suo miglior momento. Reduce da una super prestazione contro il Sassuolo in campionato con un gol e due assist il 28 aprile, il 2 maggio nella gara di andata contro i belgi segnò dopo 5 minuti la rete del vantaggio gigliato. Al 52' però la gioia si trasformò in dolore con il figlio d'arte costretto al cambio e a concludere la stagione in anticipo per la rottura della clavicola.

In questa stagione per adesso Palladino gli stando spazio soprattutto in campo europeo. La speranza allora è che, come nella gara d'andata contro la Puskas Akademia, Sottil riesca a dimostrare, magari con altri gol, le sue qualità. L'occasione giusta potrebbe già essere la trasferta di domani contro il San Gallo.