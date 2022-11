SOTTIL, Ai box da 47 giorni. Solo 7 convocazioni su 13

Riccardo Sottil, dopo una partenza di stagione a razzo, era diventato uomo imprescindibile per la Fiorentina. L’ultimo infortunio però lo ha messo ai box da ben 47 giorni, quasi un mese e mezzo. Guardando i numeri, in campionato, Sottil, è stato convocato in 7 occasioni sulle 13 disponibili (contando anche la sfida contro la Sampdoria di domani). In queste 7 partite 5 volte è partito titolare, le restanti due è stato utilizzato da subentrante. In Conference League, escludendo i play-off contro il Twente, Sottil ha giocato solamente una partita, la prima contro il Riga (tra l’altro solo per 45’ minuti), saltando tutto il resto del girone.

