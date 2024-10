SOSPIRI DI SOLLIEVO E PRIORITÀ INVERNALI

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Un sospiro di sollievo, effetto immediato nel rivedere Moise Kean allenarsi di nuovo in gruppo. A tre giorni dalla ripresa del campionato, con i viola impegnati in trasferta a Lecce, il recupero della punta è la miglior notizia possibile per Palladino, fosse solo per l’assenza di una reale alternativa al centro dell’attacco.

Da Kouamè a Beltran – Già perché se qualche aspetto pare già evidente dopo un paio di mesi di stagione è che in attacco, in caso di defezione del principale interprete, l’unica strada percorribile resta quella dell’adattamento. Di Kouamè in primis, perché almeno questo raccontano le scelte di Palladino nelle ultime sfide, e solo in seconda battuta di Beltran fin qui comunque utilizzato più sulla trequarti che non al centro dell’attacco.

La priorità di gennaio – Così in mezzo alle prime voci di mercato, indiscrezioni futuribili soprattutto in uscita per chi dovesse trovare poco spazio da qui a fine anno, sembra già stabilita la priorità delle trattative invernali, ovvero quella di consegnare al tecnico un altro attaccante dalle caratteristiche più vicine a quella della prima punta. Il primo pensiero corre a quel Djuric che lo stesso Palladino ha già allenato a Monza ma seppure sia Kouamè che Beltran avranno certamente nuove occasioni, magari in Conference, non resta che attendere che al nome del bosniaco (capace di segnare ai viola anche in questa stagione) se ne aggiungano altri.