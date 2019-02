SONDAGGIO FV, Mercato promosso a pieni voti

Promosso a pieni voti il mercato della Fiorentina. Non solo Muriel, il vero e proprio colpo di questo mercato invernale. Corvino ha già piazzato tre colpi per l'anno prossimo: Traoré e Zurkowski a centrocampo, Rasmussen in difesa. Nel nostro consueto sondaggio abbiamo chiesto ai lettori di Firenzeviola.it di dare un voto al mercato gigliato: per oltre il 50% dei votanti l'operato di Corvino merita un bel 7 in pagella. Non solo, perché per il 27% il mercato viola è da 8.

Una percentuale minima ritiene insufficiente il lavoro del direttore generale viola: un 4% circa contro oltre il 90% che ha promosso a pieni voti il mercato viola.