Sohm, Nicolussi e Fazzini, tre volti e tre rendimenti: il bilancio fin qui in viola

Uno degli articoli che oggi su Firenzeviola.it ha riscosso maggior interesse è stato quello dedicato ai giocatori di centrocampo arrivati nell'ultima sessione di mercato che stanno dando segnali alterni, ovvero Sohm, Nicolussi Caviglia e Fazzini. Lo svizzero, acquistato dal Parma per 16 milioni di Euro, per adesso non è riuscito a rendere secondo le aspettative di Pioli, che nella conferenza stampa pre Sigma Olomouc ha dichiarato di non essere stato convinto dal classe 2001, e della piazza. L'ex Juventus è arrivato negli ultimi giorni di mercato per prendere il posto in cabina di regia di un Fagioli che in quella posizione non ha mai convinto, né la passata stagione né nelle prime uscite di questo campionato mentre l'ex Empoli fino ad ora è stata una delle note più positive dell'inizio stagione dei gigliati. Senza essere ancora riuscito ad essere decisivo con gol e assist, si è comunque messo in mostra con le sue giocate, il suo atteggiamento e il suo dinamismo in campo.