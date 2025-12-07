Una Fiorentina travolta dai suoi senatori: episodi chiave segnano il crollo
La Fiorentina è cadutas 3-1 al Mapei Stadium contro il Sassuolo, confermando il momento nero della stagione. L’inizio sembrava promettere una prova di carattere: al 10’ Mandragora trasforma un rigore che porta in vantaggio i viola, ma l’episodio mette subito in luce tensioni interne. Kean, desideroso di tornare al gol, pretende il pallone e poi si allontana senza esultare, mostrando distacco dai compagni. Poco dopo Dodo esulta in maniera scenografica per un intervento difensivo, ma la prestazione resta insufficiente. Il crollo arriva con De Gea: prima l’errore sul tiro di Volpato per l’1-1, poi la mancata uscita sul corner che permette a Muharemovic di segnare il 2-1. Nel secondo tempo la Fiorentina non si rialza e subisce il 3-1 di Kone. A completare il quadro, il capitano Ranieri ignora Vanoli al cambio, simbolo di una squadra disunita e in evidente crisi. Questo uno dei pezzi più leggi oggi su Firenzeviola.it.
