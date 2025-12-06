Top FV, naufragio viola a Sassuolo. Chi si salva tra i protagonisti? Vota il sondaggio
Altro naufragio per la Fiorentina. La squadra viola si squaglia anche a Sassuolo, dove perde per 3-1 nonostante il vantaggio iniziale firmato da Mandragora. Un'altra prova disastrosa per la formazione di Vanoli, in cui è difficile scorgere un migliore in campo, ma la nostra redazione invita come sempre i suoi lettori a votare nel consueto premio Top FV. Qua sotto il link:
Alberto PolverosiSassuolo decisivo. Dalle parole di Dzeko e dalle "lacrime di rabbia", la Fiorentina deve passare ai fatti, ovvero ai risultati. Per girare in quota salvezza servono tre vittorie e tre pareggi. Vanoli ha ragione su Gudmundsson: non deve abbassarsi
Luca CalamaiUndici punti prima della fine del girone d'andata. Cosa chiedo a Vanoli. Idee di mercato: Brescianini, Boga e Sergio Ramos
