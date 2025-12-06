Notifiche push per le news più importanti di Firenzeviola.it: scopri come attivarle!

vedi letture

Vuoi essere aggiornato su tutte le ultim'ora? Attiva le nuove notifiche push di FV nella tua App di FirenzeViola. Il servizio GRATUITO ti permetterà di ricevere sul tuo cellulare un avviso ogni volta che ci sarà una notizia davvero rilevante e di essere quindi sempre aggiornato su ciò che accade nel mondo del calcio e del calciomercato durante la giornata (al massimo ne verranno inviate 2 nelle 24 ore).

iOS e Google Play- Per attivarle su dispositivi iOS e Android, basta andare su Impostazioni ---> cliccare su "Notifiche" e attivare le notifiche push. Cosa aspetti? Scarica l'APP, attiva le notifiche di FV e resta aggiornato con un click!